Вирусолог: антитела не гарантируют защиту от коронавируса

Выработка антител зависит от индивидуальных особенностей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество выработанных антител не является показателем того, что у человека сформировался иммунитет к COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Ранее стало известно, что у привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» оказался разный уровень антител после вакцинации. По данным семерых привитых вакциной, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки.

«Нужно иметь в виду, что антитела — это лишь маркер того, что идет процесс [действия вакцины]. Наиболее мощным звеном иммунного ответа является клеточный ответ. Поэтому реальным показателем эффективности вакцины будет статистика заболеваний после вакцинации. А пока, насколько я понял, во внимание в основном берется проявление антител, хотя и антитела могут отличаться, поскольку большую роль играет не только количество антител, но и их качество», — объяснил Чепурнов.

По словам вирусолога, сделать оценку клеточного иммунитета достаточного непросто, так как это практически лабораторная работа. Из-за этого данная практика недостаточно развита. Поэтому сейчас у нас все еще нет ответов на два важных вопроса: даст ли вакцина защиту от коронавируса и какой будет ее длительность.

Как подчеркнул Чепурнов, выработка антител зависит от конкретных особенностей индивидуума, и невозможно сказать заранее, какой будет реакция на вакцину. С этим согласился и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Нет ничего удивительного в том, что у людей разная реакция на вакцину. Мы ведь во многом отличаемся друг от друга, и иммунная система у людей немного, но разная: кто-то болеет часто, кто-то — редко, кто-то тяжело, а кто-то полегче. Это зависит от многих параметров и особенностей организма, — рассказал Нетесов. — Несмотря на то, что вакцины у нас применяются уже более ста лет, немного ученых задумывались над тем, от чего конкретно зависит степень иммунного ответа каждого конкретного человека на ту или иную вакцину — вопрос остро встал только в эту коронавирусную пандемию. И этот вопрос совершенно правильный — но для того, чтобы найти на него точный ответ, необходимо много высококвалифицированной работы ученых и, конечно, существенных затрат на приборы и реагенты».