Привитые вакциной «Спутник V» пожаловались на отсутствие антител

Вакцина от коронавируса на всех действует по-разному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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У привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» оказался разный уровень антител после вакцинации. В частности, среди них есть и те, для которых вакцины не дала никакой результат.

По данным семерых привитых вакциной, уровень антител разнится от превышения нормы в четыре раза до их полной невыработки. «Анализы [взятые через три недели после вакцинации] показали, что у первого вакцинированного уровень антител IgG составил 40,74 единицы на миллилитр при норме 10,00 или меньше, у второго 20,00 единиц на миллилитр, у третьего 14,60 единицы на миллилитр», — пишет РИА «Новости».

Еще двое привитых рассказали, что узнали об антителах с помощью других тестов: у одного из них уровень антител составил 15 при норме 1,1, у другого — 17,57 при норме 0,8. А один из привитых заявил, что через три недели после вакцинации антитела у него были немного выше нормы, но еще через несколько дней снизились почти в два раза. Кроме того, среди опрошенных оказались двое, у кого антитела после вакцинации не выработались.

Ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получат врачи и учителя. Для вакцинации будет использоваться препарат «Спутник V», пишет « Утро.ру ».

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала «Спутник V» центра эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%, напоминает «Дни.ру». Вторая вакцина «ЭпиВакКорона» создана в новосибирском центре «Вектор». Вскоре планируется зарегистрировать третий препарат, разработанный в центре Чумакова Российской академии наук.