Попавшие в ДТП тюменцы попадут в больницы через тесты на COVID

Экспресс-тесты будут применять, чтобы маршрутизация зараженных и здоровых пациентов была безопасной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области перед тем, как госпитализировать пациентов, им будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. О нововведении сообщает пресс-служба регионального депздрава. Речь идет о гражданах в экстренных состояниях — роженицах, пострадавших в ДТП, перенесших инсульты и инфаркты.

«Часть медучреждении Тюменской области начали применять экспресс-тесты для выявления коронавируса. Они позволяет за 15 минут определить, заражен ли человек. Диагностика будет применяться в случаях, когда анализ на коронавирус нужен немедленно. В частности, когда нужна госпитализация после ДТП, инсультов, инфарктов, или женщин, у которых начались роды», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время закуплено 10 тысяч тест-систем, их чувствительность более 90%. Сотрудники крупных стационаров уже учатся с ними работать. Больше всего тестов получат ОКБ №2, ОКБ №1, областные больницы №3 в Тобольске и №4 в Ишиме, так как в них самая высокая посещаемость приемных отделений.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области ухудшилась ситуация с коронавирусом. За предыдущие сутки статистика по умершим резко увеличилась.