08 декабря 2020
07 декабря 2020

В Тюменской области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция дома. Тюмень, люди в масках, пешеходы, улица первомайская32, кирпичный дом
За минувшие сутки зарегистрирована самая высокая смертность от коронавируса за последние три недели Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за сутки скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб. Подобного количества смертей не было с 17 ноября.

«Тюменская область — 7 [летальных случаев за сутки]», — сообщает информационный центр по контролю за ситуацией с коронавирусом. При этом в региональном штабе данные иные — шесть смертей. Жертвами стали женщина 62-х лет, и пятеро мужчин — двум из них было 57 лет, одному 66, еще одному 53, и самому молодому — 33.

В целом за время пандемии в Тюменской области скончались 152 (либо 151, в зависимости от оперштаба) пациента с коронавирусом. При этом с 17 ноября за сутки не умирало более пяти человек.

Ранее URA.RU писало, что статистика по коронавирусу в Тюменской области стала стабилизироваться. Причем этот процесс начался за неделю до приезда в регион президента России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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