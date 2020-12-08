В Тюменской области резко ухудшилась ситуация с коронавирусом

В Тюменской области за сутки скончались семь человек с подтвержденным коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб. Подобного количества смертей не было с 17 ноября.
«Тюменская область — 7 [летальных случаев за сутки]», — сообщает информационный центр по контролю за ситуацией с коронавирусом. При этом в региональном штабе данные иные — шесть смертей. Жертвами стали женщина 62-х лет, и пятеро мужчин — двум из них было 57 лет, одному 66, еще одному 53, и самому молодому — 33.
В целом за время пандемии в Тюменской области скончались 152 (либо 151, в зависимости от оперштаба) пациента с коронавирусом. При этом с 17 ноября за сутки не умирало более пяти человек.
Ранее URA.RU писало, что статистика по коронавирусу в Тюменской области стала стабилизироваться. Причем этот процесс начался за неделю до приезда в регион президента России.
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