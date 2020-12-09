09 декабря 2020

Депутаты Сургута приняли решение об отставке мэра

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Заседание Думы города. Сургут, красноярова надежда, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов официально сложил полномочия Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Отставка главы Сургута

Депутаты сургутской думы приняли отставку главы города Вадима Шувалова. Это решение они утвердили на внеочередном заседании, передает корреспондент URA.RU.

Народные избранники приняли решение единогласно. Самой процедуре отставки главы Сургута предшествовали депутатские слушания, где Шувалову было предоставлено последнее слово в качестве мэра. «В среду направил заявление о досрочном сложении полномочий главы. Сегодня хочу обратиться к вам со словами благодарности за нашу работу. Наши решения проходили в дискуссиях и спорах, но они приносили результат. Все 4 года когда я был с вами. На все вопросы, я отвечу в ближайшее время», — заявил Шувалов. Депутаты, в свою очередь, поблагодарили его за совместную работу.

Шувалов предложил кандидатуру своего заместителя Анны Томазовой в качестве и. о. главы города: «Решение обдуманное, согласованное с округом. Она человек опытный, справится с этими обязанностями». Депутаты прислушались к этому мнению и большинством голосов поддержали кандидатуру сургутского вице-мэра.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов сделал неожиданное заявление о том, что уходит в отставку. Предположительно это связано с его переходом на работу в окружное правительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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