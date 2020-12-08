08 декабря 2020
07 декабря 2020

Глава Сургута ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция главы города Шувалова. Сургут, пресс-конференция, шувалов вадим
Глава Сургута Вадим Шувалов нашел новое место работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении полномочий главы города», — заявил Шувалов.

В своем обращении он также поблагодарил всех сургутян за поддержку, которую они оказывали ему на протяжении всей работы. Связаться с Шуваловым на момент публикации материала не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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