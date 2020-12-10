В России вводят новые правила оформления пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Россияне смогут оформлять пенсии в уполномоченных банках РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Россияне смогут оформлять пенсии в негосударственных организациях, имеющих технические возможности для оказания такой услуги. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Теперь оформить пенсию можно будет в негосударственных организациях», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, станет возможным оформить пенсию в организациях, где есть необходимые технические возможности. В частности, такую услугу смогут оказывать некоторые банки.

Кроме этого, в таких организациях можно будет узнать о начислении налогов и получении льгот. Ранее это можно было сделать только в многофункциональных центрах. Мишустин рассказал, что оформить пенсию россияне смогут в ближайшей организации и не тратить время на получение дополнительных справок и выписок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году изменятся условия выхода на пенсию, передает телеканал 360. Также станут другими правила получения пенсионных выплат. Президент РФ Владимир Путин продлил заморозку пенсий в России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...