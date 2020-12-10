В России вводят новые правила оформления пенсий

Россияне смогут оформлять пенсии в уполномоченных банках РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Россияне смогут оформлять пенсии в негосударственных организациях, имеющих технические возможности для оказания такой услуги. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Теперь оформить пенсию можно будет в негосударственных организациях», — цитирует ТАСС Мишустина. По его словам, станет возможным оформить пенсию в организациях, где есть необходимые технические возможности. В частности, такую услугу смогут оказывать некоторые банки.

Кроме этого, в таких организациях можно будет узнать о начислении налогов и получении льгот. Ранее это можно было сделать только в многофункциональных центрах. Мишустин рассказал, что оформить пенсию россияне смогут в ближайшей организации и не тратить время на получение дополнительных справок и выписок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году изменятся условия выхода на пенсию, передает телеканал 360. Также станут другими правила получения пенсионных выплат. Президент РФ Владимир Путин продлил заморозку пенсий в России.