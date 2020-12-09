У Якушева попросили помощи по включению ХМАО в зону Арктики

Уральский полпред Владимир Якушев обсудил ключевые темы развития ХМАО вместе с главой региона Натальей Комаровой Фото: единый сайт органов государственной власти ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова попросила уральского полпреда Владимира Якушева оказать содействие по включению Березовского и Октябрьского района в состав Арктической зоны. Речь об этом зашла во время рабочей встрече в ходе визита полномочного представители президента в Ханты-Мансийск, о чем URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Березовский и Белоярский районы автономного округа отнесены правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера. Оба района обладают инвестиционным, транспортно-логистическим, минерально-сырьевым потенциалом. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать наше предложение о включении их в состав Арктической зоны Российской Федерации», — обратилась к полпреду Наталья Комарова.

Также во время беседы губернатор Югры обрисовала эпидемиологическую обстановку в регионе. С момента объявления пандемии в ХМАО было зарегистрировано 36557 случаев заражения COVID-19, 32191 человек уже выздоровел, 454 югорчанина погибли. В регионе высокие показатели охвата тестированием на коронавирусную инфекцию, имеются все необходимые лекарства, квалифицированные персонал, существует запас больничных коек. Тем не менее, ситуация оценивается как напряженная.

Губернатор Югры поблагодарила Якушева за его инициативу по расширению федеральной трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» до четырех полос, заявив, что это «жизненная необходимость». Обсудили во время встречи и строительство второго моста через Обь. По планам, объект должен быть сдан в 2024 году.

Ранее URA.RU сообщало о визите полпреда уральского президента в Югру. Поездка была посвящена 90-летнему юбилею региона.