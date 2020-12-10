Путин обязал чиновников декларировать биткоины

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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, биткоин, эфириум, криптовалюта, монета
Чиновники должны будут указывать в своих декларациях наличие криптовалют Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава государства Владимир Путин подписал указ, который обязывает российских чиновников предоставить сведения о цифровых финансовых активах. Исполнить указ госслужащие должны до 30 июня 2021 года.

«Федеральные чиновники до 30 июня обязаны отчитаться о принадлежащих им биткоинах и других цифровых финансовых активах (по форме)», — говорится в президентском указе, которое цитирует Телеграмм-канал РИА «Новости». Госслужащие должны будут указать в декларациях вид цифровой валюты — криптоактивы и биткоины, дату сделки поих приобретению, а также источники средств на такие покупки.

В июле Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, приравняв их к имуществу. Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей страны. Позже президент РФ подписал закон, запрещающий использование на территории страны криптовалюты для оплаты товаров и услуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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