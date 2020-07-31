Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

Теперь все сделки с криповалютой и цифровыми активами будут регулировать лицензированные банки и биржи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование на территории страны криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также документ, опубликованный на портале правовой информации, дает определение понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».

Согласно закону, любые юрлица и компании, включая иностранные и международные, а также физлица, находящиеся в России не менее 183 дней и в течение следующего года, не имеют права принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары или услуги. Также запрещено рекламировать способ платежа цифровой валютой на территории России. Приобрести цифровые активы россияне могут в банках, но только если они были выпущены в рамках законодательства. Иные активы граждане смогут приобрести только на иностранных площадках. Гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.

Под цифровыми финансовыми активами в документе понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны путем внесение записей в информационной системе. Такие активы могут быть объектом залога, сделок купли-продажи или их обмена на цифровых площадках, уточняет Life . Под цифровой валютой в законе понимается совокупность электронных данных, которые предлагаются и могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ.

Проводить сделки с цифровыми активами могут российские банки и биржи, находящиеся в реестре Центробанка. Также физические и юридические лица смогут оспаривать в суде сделки с криптовалютой, если эти сделки и само обладание валютой задекларированы. Чиновникам, которые не имеют права иметь иностранные счета, также запрещено иметь криптовалюту или цифровые активы, выпущенные в иностранных системах.

На этой неделе курс одной из самых популярных криптовалют — биткоина, — вырос более чем на 8% и впервые с сентября 2019 года превысил отметку 10,8 $ тыс, пишет RT. Экономисты объясняют это ослаблением доллара на мировом рынке.

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