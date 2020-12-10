Свердловский губернатор выбрал себе нового пиарщика

Должность руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области займет помощница губернатора Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова. Эту информацию URA.RU подтвердило несколько источников, знакомых с ситуацией.
«Ожидается, что вопрос с назначением Юлии Хусаиновой решится уже в понедельник», — уточнил инсайдер. Получить комментарий Юлии Хусаиновой оперативно не удалось.
О предстоящей отставке руководителя департамента информационной политики правительства Свердловской области Юлии Прытковой заговорили накануне. Позже стало известно, что она займет пост замминистра культуры Свердловской области.
Помощником губернатора Свердловской области Юлия Хусаинова стала в феврале 2018 года. Также была информация о том, что она рассматривается в качестве кандидата на пост министра культуры Свердловской области.
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