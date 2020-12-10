10 декабря 2020

Пиарщик свердловского губернатора станет замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Евгения Куйвашева. Екатеринбург, прыткова юлия
Юлия Прыткова переходит на должность замминистра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель департамента информационной политики губернатора Свердловской области Юлия Прыткова покидает свой пост. Эту информацию URA.RU подтвердило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Юлии предложили пост замминистра культуры Свердловской области», — рассказал инсайдер. Получить комментарии Юлии Прытковой не удалось — она не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Также на звонок не ответила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Ранее URA.RU сообщало, что решается вопрос о продлении полномочий Юлии Прытковой, у которой в декабре заканчивался контракт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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