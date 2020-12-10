На нефтепроводах ЯНАО найдено более сотни серьезных нарушений

Проверки Росприроднадзора прошли в ЯНАО осенью 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе проверок, проведенных Росприроднадзором на объектах АО «Транснефть — Сибирь» в Пуровском и Тазовском районах ЯНАО, были выявлены сотни нарушений экологического характера. По информации источников в природоохранном ведомстве, компания не ликвидировала стихийные свалки производственных отходов, не следила за состоянием объектов и фальсифицировала данные в отчетах.

«Проверяли объекты АО „Транснефть-Сибирь“ в Пуровском и Тазовском районах ЯНАО, — сообщают инсайдеры в природоохранных органах. — На выездной проверке нашли аж 117 нарушений». По информации специалистов, конструкции инженерно-технических сетей, основания и фундаменты в исправном состоянии не поддерживаются, откосы около резервуаров с нефтью частично размыты, а трубопроводы не имеют защиты от коррозии.

Компания якобы не проводит мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, а сами расчеты нормативов провела, взяв за основу фальшивые цифры. При этом, судя по характеру выявленных нарушений, они накапливались годами, утверждают в ведомстве.

Получить официальных подтверждений или опровержений на момент публикации не удалось: в пресс-службу Росприроднадзора был направлен запрос, ответа на который пока не поступило. Аналогичный запрос был направлен и в АО «Транснефть-Сибирь»: в пресс-службе компании на звонки агентства никто не ответил.

Проверка на объектах нефтегазовой отрасли прошла в ЯНАО осенью этого года. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее неоднократно заявляла о необходимости лично приехать в регион, в том числе и по итогам проверки.