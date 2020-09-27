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Ревизоры приехали к нефтяникам ЯНАО из-за норильской катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, нефть, буровая, добыча нефти, нефтяная вышка
Нефтегазовые компании готовятся к визиту Росприроднадзора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специалисты Росприроднадзора начали большую проверку добывающих компаний ЯНАО, которую запланировали после майского разлива нефти в Красноярском крае. Близкий к ситуации источник URA.RU сообщил, что ревизоры приступают к работе в регионе 28 сентября. Старт проверки подтвердила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Комиссия Росприроднадзора работает с сегодняшнего дня. За полторы недели пройдут встречи с руководством около десяти крупнейших [добывающих] предприятий Ямала. Когда основная „бумажная“ работа будет завершена, в округе ждут приезда самой Радионовой, которая запланировала личный прием граждан», — поделился инсайдер, знакомый с графиком комиссии. Вместе с тем источник не исключил, что глава ведомства отложит свой визит в ЯНАО на первый квартал следующего года.

Сама Радионова подтвердила планы Росприроднадзора. «Основная часть комиссии работает с 28 сентября по 7 октября. Лично я приеду после 12 октября. Не успеваю раньше», — написала она в соцсетях в ответ на многочисленные вопросы активистов.

О грядущей беспрецедентной проверке Радионова заявила в середине июля. Она пообещала нефтегазовым предприятиям «массированные ковровые» проверки, которые ведомство не проводило «много-много лет». Глава Росприроднадзора уточнила, что ей известно, что в компаниях уже ждут ревизоров и готовятся к инспекциям. На радаре у ведомства оказались не менее восьми компаний, работающих в ЯНАО.

Массовые проверки начались после ЧП в Норильске (Красноярский край), где 29 мая на территории ТЭЦ-3 произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения почвы и водоемов составила 180 тысяч квадратных метров.

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