В Тюменской области поселок оказался без доступа к лекарствам

Жители Лесозаводского не могут пойти в аптеку за лекарствами — ее в поселке просто нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Лесозаводский (Тюменская область) жители не имеют возможности купить никакие лекарства. Об этом стало известно из соцсети «ВКонтакте». Аптек в населенном пункте нет, а единственный ФАП работает с перебоями.

«В поселке Лесозаводский нет медпункта, нет врача! Все ездят за лекарствами в Тюмень, либо в ближайший населенный пункт. Но не все могут позволить сесть и поехать. Сегодня ездила туда к бабушке. Мне сказали, что женщина, которая работает в ФАПе, к своим обязанностям не приступила, а скорая до поселка бывает едет сутки», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Его автор сообщила, что пожилые жители собираются писать жалобы.

В департаменте здравоохранения региона на запрос URA.RU ответили, что сотрудница единственного поселкового фельдшерско-акушерского пункта работает по будням, с 8:00 до 16:00. Часть времени она тратит на посещение пациентов на дому. Там также добавили что лекарства закупят и привезут в ФАП, где препараты можно будет купить. «Контракт на покупку лекарств и СИЗов заключен, они будут доставлены в поселок Лесозаводский на следующей неделе», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального депздрава.

Там также отметили, что скорая в поселок приезжает из Тюмени. Неотложную помощь оказывают медики из ОБ №15, время доезда — два часа для обычной бригады, шесть часов — для коронавирусной.