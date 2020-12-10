В курганской больнице из-за COVID срочно выписали пациентов

В курганской больнице вспышка коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганском областном онкодиспансере зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Пациентов из первой хирургии срочно выписывают. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, в оперштабе подтвердили.

«Из первой хирургии онкодиспансера срочно выписывают пациентов из-за коронавируса. Их отправляют по домам, в том числе в районы. Опасаемся, как бы не развезли инфекцию», — пояснил источник из медицинской среды.

По его сведениям, пациентов на плановую госпитализацию принимают только со справкой об отсутствии коронавируса. «Либо анализы были ложно отрицательными, либо просмотрели», — пояснил врач.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU подтвердили факты заражения COVID. «Да, действительно, выявлено два пациента с коронавирусом. В целях предупреждения внутрибольничных случаев COVID-19, а также распространения заболевания среди пациентов онкологического диспансера проведён незамедлительный перевод этих пациентов в специализированную больницу», — отметили в оперштабе.

Те пациенты, которые не требуют нахождения в стационаре по жизненным показаниям, выписаны. Об их месте пребывания сообщение направлено в областной Роспотребнадзор. В отделении остается несколько человек после операций, которых нельзя выписать, они изолированы.

На 12 декабря запланировано проведение заключительной дезинфекции по режиму вирусной инфекции. Онкодиспансер продолжает работу с соблюдением мер безопасности. Плановая госпитализация пациентов в 1 хирургическое отделение запланирована на 14 декабря.