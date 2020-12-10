10 декабря 2020

Курганский митрополит раскрыл, что спасает от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание Евгения Родыгина. Екатеринбург, храм на крови, церковь, убранство
Митрополит Даниил рассказал, что во время пандемии коронавируса люди стали чаще молиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Исповедь помогает легче переносить коронавирус тем, то заразился. Об этом рассказал митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

«Сколько у меня людей, которые заболевали, исповедовались, причащались. У них проходило это (коронавирус — прим. ред.) гораздо легче», — рассказал митрополит в эфире телеканала «Область 45». Он считает, что вера в бога помогает легче переносить заболевание и выздоравливать.

Митрополит заметил, что во время пандемии люди стали стали чаще исповедоваться и причащаться. Также увеличилось число тех, кто молится в храме, подчеркнул Даниил.

Ранее сообщалось, что приверженцы православия посещают храмы, несмотря на распространение коронавируса в России. Монахи и священники массово заболели. Патриарх Кирилл сообщал, что спасал больных паломников с помощью помазания, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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