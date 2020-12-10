Курганский митрополит раскрыл, что спасает от коронавируса

Митрополит Даниил рассказал, что во время пандемии коронавируса люди стали чаще молиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Исповедь помогает легче переносить коронавирус тем, то заразился. Об этом рассказал митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

«Сколько у меня людей, которые заболевали, исповедовались, причащались. У них проходило это (коронавирус — прим. ред.) гораздо легче», — рассказал митрополит в эфире телеканала «Область 45». Он считает, что вера в бога помогает легче переносить заболевание и выздоравливать.

Митрополит заметил, что во время пандемии люди стали стали чаще исповедоваться и причащаться. Также увеличилось число тех, кто молится в храме, подчеркнул Даниил.

Ранее сообщалось, что приверженцы православия посещают храмы, несмотря на распространение коронавируса в России. Монахи и священники массово заболели. Патриарх Кирилл сообщал, что спасал больных паломников с помощью помазания, передает телеканал 360.