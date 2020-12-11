Шнуров раскрыл, как будет участвовать на пресс-конференции Путина

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров аккредитовался на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в качестве журналиста. Об этом рассказал сам музыкант.
«Мне интересно дебютировать в качестве корреспондента», — отметил Шнуров в разговоре с ТАСС. Лидер музыкальной группы «Ленинград» добавил, что собирает темы для вопросов главе государства в своем Instagram. Пост о полученной аккредитации собрал за несколько часов более 6 тысяч комментариев.
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 17 декабря. Общаться с журналистами и простыми россиянами он будет из резиденции в Ново-Огарево. Там оборудуют студию так, что глава государства увидит «всех участников во всех точках». Мероприятие начнется в 12:00 мск 17 декабря. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», и «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
Подписывайтесь на URA.RU в