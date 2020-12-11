11 декабря 2020

Назван еще один распространенный симптом коронавируса

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
У многих заболевших наблюдалась миалгия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коллектив ученых в Исландии сообщил об установлении еще одного признака, который может указывать на заражение коронавирусом. У многих заболевших наблюдалась миалгия (мышечная боль). Результаты работы опубликованы в British Medical Journal.

Специалисты проанализировали данные проведенного весной в Исландии скрининга населения на COVID-19. С 17 марта по 30 апреля удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV-2, и у большинства пациентов (55%) отмечалась миалгия — болевые ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Другими распространенными симптомами были головная боль и кашель. При легком течении заболевания чаще всего люди сталкиваются с болью в голове, заложенностью носа и потерей обоняния.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. У них воспаляются оболочки кровеносных сосудов. Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов раскрыл, кто наиболее заразен из больных коронавирусом, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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