06 декабря 2020

Врач обозначил самое массовое последствие коронавируса

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Урайская городская клиническая больница. Урай , измерение артериального давления
У всех переболевших коронавирусом тенденция к повышению артериального давления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все переболевшие коронавирусом страдают от скачков артериального давления. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что связаны такие последствия COVID-19 с тем, что у пациентов наблюдается снижение эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — пояснил «Ленте.ру» Болибок.

Иммунолог отметил, что пока невозможно предсказать как долго сохранятся эти последствия. Он также подчеркнул, что врачи не могут точно сказать в какой орган пациента попадет коронавирус. «Пострадать может весь организм. И что с этим делать — пока не знает, наверное, никто», — делает вывод Болибок.

Ранее американский вирусолог назвала опасные последствия коронавируса для мужчин. Она отметила, что могут возникнуть долгосрочные проблемы эректильной дисфункцией из-за этого вируса, как как болезнь вызывает проблемы в сосудистой системе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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