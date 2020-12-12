Московский режиссер рассказал о последних днях Гафта

Актер Валентин Гафт был последним представителем старой школы театра «Современник». В последние дни актер не мог двигаться и разговаривать. Об этом рассказал основатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
«Гафт — человек, закрывший последнюю страницу в этом легендарном „Современнике“. Они называли себя „дети XX съезда“, и неслучайно это был театр середины XX века. Начался XXI век, и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Табаков, Волчек, Гафт. Все», — заявил Райхельгауз «Пятому каналу».
В любой ситуации Гафт демонстрировал ум и ироничность, отметил худрук. В последние дни перед смертью он не мог двигаться и говорить. По словам Райхельгауза, жена выхаживала Гафта до самого конца. «Он умер рядом с любимой женой — это очень важно», — заключил Райхельгауз.
Валентин Гафт умер 12 декабря, до этого он перенес инсульт, напоминает «Национальная служба новостей». Артисту было 85 лет.
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