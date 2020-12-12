12 декабря 2020

Московский режиссер рассказал о последних днях Гафта

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Сергеем Юрским в театре Моссовета. Москва, райхельгауз иосиф
Иосиф Райхельгауз назвал Валентина Гафта последним представителем старой школы «Современника» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Валентин Гафт был последним представителем старой школы театра «Современник». В последние дни актер не мог двигаться и разговаривать. Об этом рассказал основатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Гафт — человек, закрывший последнюю страницу в этом легендарном „Современнике“. Они называли себя „дети XX съезда“, и неслучайно это был театр середины XX века. Начался XXI век, и они как стали уходить — Ефремов, Евстигнеев, Кваша, Табаков, Волчек, Гафт. Все», — заявил Райхельгауз «Пятому каналу».

В любой ситуации Гафт демонстрировал ум и ироничность, отметил худрук. В последние дни перед смертью он не мог двигаться и говорить. По словам Райхельгауза, жена выхаживала Гафта до самого конца. «Он умер рядом с любимой женой — это очень важно», — заключил Райхельгауз.

Валентин Гафт умер 12 декабря, до этого он перенес инсульт, напоминает «Национальная служба новостей». Артисту было 85 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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