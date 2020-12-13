Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

Андрею Сапунову было 64 года Фото: официальный сайт группы «Воскресение»

Вокалист, гитарист и бас-гитарист группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-атташе коллектива Нонна Абрамова.

«К большому сожалению, это правда, насколько я понимаю, это был инфаркт», — приводит РБК ее слова. Она добавила, что сейчас собирает информацию о произошедшем. Предварительной причиной смерти артиста называется остановка сердца, передает «Пятый канал».

Андрей Сапунов играл в группе «Воскресение» почти с самого ее основания в 1979 году и покинул состав в 2016 году из-за разногласий с лидером команды Алексеем Романовым. Также с 1984 по 1986 год Сапунов был участником ВИА «Самоцветы», с 1986 по 1988 год гастролировал в составе «Лотоса».