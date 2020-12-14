Власти РФ начали преследование литовских судей за дело 1991 года

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Судебное заседание по делу бизнесмена Сергея Прокопьева. Курган, арбитражный суд, судебное заседание, судья, судебный процесс
Следственный комитет России предъявил обвинения литовским судьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет России обвинил литовских судей, которые вынесли приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации», — говорится на официальном сайте СК РФ. Следствие разыскивает обвиняемых. В СК РФ заявили, что для этого примут все необходимые меры.

В 1991 году литовские судьи вынесли неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Поводом для этого стали массовые беспорядки в Вильнюсе. Тогда 700 человек пострадали и 13 погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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