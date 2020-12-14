Власти РФ начали преследование литовских судей за дело 1991 года

Следственный комитет России обвинил литовских судей, которые вынесли приговор россиянам по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации», — говорится на официальном сайте СК РФ. Следствие разыскивает обвиняемых. В СК РФ заявили, что для этого примут все необходимые меры.
В 1991 году литовские судьи вынесли неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Поводом для этого стали массовые беспорядки в Вильнюсе. Тогда 700 человек пострадали и 13 погибли.
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