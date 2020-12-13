В центре Ноябрьска произошло ДТП с машинами мэрии и «Газпрома»

Водитель авто из гаража мэрии не уступил дорогу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) служебный автомобиль одного из высокопоставленных чиновников горадминистрации попал в ДТП. По сообщениям источников URA.RU в Ноябрьске, в аварии также пострадала автомашина топ-менеджера компании «Газпром инвест» Александра Ковалева.

Судя по опубликованной в соцсетях информации, столкновение произошло 14 декабря в 7:47 утра. «Автомобиль руководителя „дочки“ „Газпрома“ двигался по улице Ленина, — рассказали собеседники агентства. — В это время автомобиль горадминистрации выезжал с прилегающей территории и не уступил ему дорогу».

В мэрии официально подтвердили сообщение о ДТП. «Транспортное средство находится в ведении гаража администрации. В ДТП автомобиль получил незначительные повреждения. Никого из руководителей в автомобиле в момент ДТП не было. Добавим, данный автомобиль не является служебным авто главы города», — сообщили в пресс-службе.

На появившихся в социальных сетях записи регистратора видно, что машина движется по главной дороге в левом ряду. Следовавшая справа машина притормаживает и из проулка неожиданно выезжает джип, с которым происходит столкновение.

Получить официального подтверждения происшествия в ООО «Газпром инвест» оперативно не удалось. В компании на момент публикации разбираются по существу запроса URA.RU.