Экс-лидер национальной диаспоры в ЯНАО отправится в колонию за организацию незаконной миграции

Негласный лидер таджикской диаспоры в ЯНАО Хошимшох Таваров отправится в колонию за помощь мигрантам. Приговоренному к условному сроку за схему по фиктивному приему экзаменов у мигрантов в Лабытнанги, суд ЯНАО изменил приговор (решение суда имеется в распоряжении агентства).

«Приговор Лабытнангского горсуда от 11 июля отменить, постановить по делу новый обвинительный приговор. Признать Хокимшоха Таварова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 3221 УК РФ за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 рублей», — сообщается в решении суда.

Он и его подельница Марина Гернер, занимавшаяся приемом экзаменов, отправятся в колонию на три и два года. Организатор схемы получил четыре года колонии.

Им был сотрудник Государственного института русского языка им. Пушкина (Москва) Артур Яхьяев. Он с 2015 года занимался разработкой программ для тестирования, а позже организовывал учебные центры по всей стране. В 2021 году он вступил в преступный сговор с Таваровым.

Таваров «являясь председателем Общероссийского общественного движения „Таджикские трудовые мигранты“ (организация упразднена в 2014 году) и негласным лидером таджикской диаспоры в ЯНАО, пользуясь авторитетом среди иностранных граждан, подбирал кандидатов на должность экзаменатора (тестера)». Гернер непосредственно осуществляла прием экзаменов.

За трудовой патент они брали с каждого иностранца 8,5 тысячи рублей, а за получение вида на жительство 10 тысяч рублей. При этом экзамен принимался фиктивно, Гернер фальсифицировала видеофиксацию экзаменов, показывала на пальцах правильные ответы на тест.

С 1 января 2022 по ноябрь 2023 года они легализовали в ЯНАО почти 200 мигрантов. Все они прошли по делу как свидетели.