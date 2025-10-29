Россиянам назвали главные осенне-зимние направления для отдыха

Utair впервые за несколько лет запустил рейсы в Краснодар и Геленджик Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Авиакомпания Utair перешла на осенне-зимнее расписание, расширив программу полетов по самым популярным туристическим маршрутам. Так, перевозчик впервые за несколько лет запустил рейсы в Краснодар и Геленджик, открыл перелеты в Дубай и Анталью, а также увеличил количество рейсов в Самарканд, Стамбул и в российские города возле горнолыжных курортов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Мы расширили программу полетов по туристическим маршрутам. Впервые за несколько лет запущены рейсы в Краснодар: из Москвы — семь раз в неделю, из Сургута — два раза в неделю, а также в Геленджик: из Москвы — три раза в неделю, из Санкт-Петербурга — два раза в неделю. Кроме того, полеты в Сочи будут выполняться круглогодично: из Москвы — семь раз в неделю, из Сургута и Тюмени — три раза в неделю», — сообщили в Utair.

В Дубай самолеты авиакомпании будут летать семь раз в неделю из Москвы, два раза — из Тюмени и Грозного и один раз в неделю — из Сургута и Уфы. Рейсы в Анталью будут отправляться из Москвы трижды в неделю, а в Стамбул — из Грозного (семь раз в неделю) и Уфы (один раз в неделю).

Для любителей отдыха на горнолыжных курортах Utair разработала удобное расписание полетов в российские города, откуда можно быстро добраться до снежных трасс. Так, самолетами авиакомпании можно будет улететь в Барнаул и Горно-Алтайск, Махачкалу, Грозный, Минеральные Воды, Пермь, Уфу, Челябинск и во Владикавказ. Из зарубежных направлений доступны Баку, Ереван, Нахичевань и Ташкент.