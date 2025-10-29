В ЯНАО запустят дополнительные вертолетные рейсы
Вертолетные рейсы из Салехарда в Мужи запланированы на 30 октября и 4 ноября
29 октября 2025 в 19:21
Рейсы запланированы на 30 октября и 4 ноября (архивное фото)
Фото: Максим Егоров © URA.RU
Два дополнительных вертолетных рейса запустят из Салехарда в Мужи (ЯНАО) и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района.
«Запланированы дополнительные рейсы вертолета по маршруту Салехард-Мужи-Салехард», — сообщили на официальной странице администрации района «ВКонтакте». Даты вылета 30 октября и 4 ноября.
Ранее URA.RU сообщало об изменении расписания полетов в аэропорту Нового Уренгоя. Осенне-зимнее расписание полетов будет действовать до 28 марта 2026 года.
