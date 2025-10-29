В ЯНАО запустят дополнительные вертолетные рейсы

Рейсы запланированы на 30 октября и 4 ноября (архивное фото) Фото: Максим Егоров © URA.RU

Два дополнительных вертолетных рейса запустят из Салехарда в Мужи (ЯНАО) и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шурышкарского района.

«Запланированы дополнительные рейсы вертолета по маршруту Салехард-Мужи-Салехард», — сообщили на официальной странице администрации района «ВКонтакте». Даты вылета 30 октября и 4 ноября.