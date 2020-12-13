Мэрия в ХМАО пошла на эксперимент, ценой в 200 миллионов

Эти деньги потратят на ремонт дорог, которые жители выбрали сами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нижневартовске в будущем году потратят 200 миллионов рублей на ремонт дорог. При этом жители сами выбирали, какие участки автомагистралей стоит починить. Такой эксперимент провели после того, как специальная лаборатория исследовала более 100 километров городских дорог. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Определить участки, подлежащие ремонту в следующем году, помогала передвижная лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. Дорожное полотно исследовалось по двум критериям: продольная ровность дороги и наличие дефектов на проезжей части. Диагностике подверглись более 100 километров дорог», — добавили в департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в городе реализуется с прошлого года. По итогам голосования в следующем году будут отремонтированы участки дорог по улицам Интернациональная, Ханты-Мансийская и Ленина. В департаменте ЖКХ Нижневартовска добавили, что контракты на ремонт дорог должны быть заключены еще в этом году.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в ближайшие годы потратят на ремонт дорог потратят порядка трех миллиардов рублей. Ожидается, что к 2024 году удастся снизить количество аварийно-опасных участков дорог на 80%.