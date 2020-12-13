Тюменцев не пускают в детский сад без чека об оплате услуг

Тюменцы пожаловались на странные требования администрации детского сада Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из тюменских детских садов родителей пускают внутрь только при предъявлении чека об оплате услуг. Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор записи уточнил, что ранее из-за долгов по родительской оплате воспитателей этого же сада лишили премий.

«В детском саду воспитателей лишили премии из-за долгов родителей по оплате за детский! Вход в сад теперь по чеку оплаты. Интересно, как департамент образования прокомментирует действия данного детского сада? Не нарушают ли они права детей на образование?» — написал автор публикации.

В записи не уточняется название детского сада, однако, по информации инсайдера URA.RU, речь идет о школе-гимназии, находящейся в заречных микрорайонах Тюмени. «В состав этого учреждения входит и детский сад. Там не раз были скандалы, связанные, в том числе, с оплатой родителями услуг детского сада. Например, там специально отключали терминал, чтобы платили наличкой, а родителям полгода говорили, что это банковские неполадки. Ну и много других историй было», — сообщил агентству собеседник на условиях анонимности.

Получить оперативный комментарий в городском департаменте образования URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос.