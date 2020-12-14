Губернатор Куйвашев выбрал помощницу, которой доверит свое время

Кристина Грязева (на фото) сменит в должности Юлию Хусаинову Фото: профиль Кристины Грязевой в Facebook

Новой помощницей свердловского губернатора станет Кристина Грязева, сообщили URA.RU собеседники в администрации главы региона. Ранее она работала в министерстве международных и внешнеэкономических связей.

«Она сменит в должности Юлию Хусаинову, которая станет главой Департамента информационной политики», — подчеркнул инсайдер агентства. Принципиальное решение по кандидатуре уже принято, осталось дождаться документов, утверждает он.

Кристина Грязева — выпускница Уральского федерального университета. Во время учебы проходила практику в Министерстве внешнеэкономических связей, в 2018 году участвовала в конкурсе на должность ведущего специалиста и опередила 13 соперников. Грязева работает под началом главы МинВЭС Василия Козлова, в то же время ее называют специалистом, близким замглавы ведомства Ивану Детченя. Грязева не ответила на звонок URA.RU.

«Она прошла испытание всеми крупными международными мероприятиями, которые проходили в регионе в последнее время: участвовала в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, борьбе за ЭКСПО, приеме крупнейших международных делегаций. Системная, хорошо слышит и отрабатывает поручения. В совершенстве владеет итальянским и английским языком», — уточняет инсайдер в окружении Василия Козлова. На новой должности Грязева, в числе прочего будет курировать вопросы рабочего графика Евгения Куйвашева.

URA.RU сообщало, что помощница свердловского губернатора Юлия Хусаинова покинет свой пост и будет назначена главой Департамента информполитики главы региона. Действующая глава ведомства Юлия Прыткова перейдет в минкульт региона, где будет курировать подготовку к Универсиаде в статусе заместителя министра.

Грязеву называют системным специалистом, который хорошо слышит и отрабатывает поручения. Facebook Кристины Грязевой