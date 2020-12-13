Пиарщику свердловского губернатора доверят Универсиаду

Юлия Прыткова перейдет на работу в минкульт Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель департамента информационной политики (ДИП) губернатора Свердловской области Юлия Прыткова после назначения в минкульт региона будет курировать подготовку к Универсиаде. Об этом заявил собеседник агентства в региональном правительстве.

«Ближе к Универсиаде значительный объем задач выпадет на долю минкульта: им нужно будет показать город лицом, придумать, чем развлечь туристов — надеемся, они все-таки будут. Прыткова будет отвечать эту работу, чтобы не было провала, как у Тукановой с чемпионатом мира», — рассуждает собеседник агентства.

Руководитель ДИП Юлия Прыткова и министр культуры Светлана Учайкина не ответили на звонок URA.RU. Ранее инсайдеры агентства анонсировали, что новым пиарщиком губернатора станет помощница Евгения Куйвашева Юлия Хусаинова.

URA.RU сообщало о скандале с организацией досуга для гостей Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году. Иностранцев не заинтересовала площадка с народными промыслами, за которую отвечала глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова. Вместо этого туристы проводили досуг на пешеходной улице Вайнера и в баре «Американка».