14 декабря 2020

Макгрегор на время обошел Нурмагомедова в рейтинге UFC

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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, нурмагомедов хабиб
Хабиба Нурмагомедова на короткое время лишили статуса лучшего бойца UFC Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ирландский боец Конор Макгрегор на время возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации. Но вскоре таблице лидеров вернули первоначальный вид.

«Примерно в 22:30 по московскому времени на сайте UFC произошли изменения. Пользователи заметили, что россиянина Хабиба Нурмагомедова лишили статуса лучшего бойца организации, а его место занял Макгрегор, не выступавший с января», — пишет «Лента.ру». Через полчаса рейтинг привели в первоначальный вид.

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов возглавил общий рейтинг UFC в конце октября. Это произошло после того, как в ночь на 25 октября россиянин одолел в поединке Джастина Гэтжи, напоминает RT. За бой российский спортсмен получил три миллиона долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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