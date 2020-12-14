Макгрегор на время обошел Нурмагомедова в рейтинге UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор на время возглавил рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации. Но вскоре таблице лидеров вернули первоначальный вид.
«Примерно в 22:30 по московскому времени на сайте UFC произошли изменения. Пользователи заметили, что россиянина Хабиба Нурмагомедова лишили статуса лучшего бойца организации, а его место занял Макгрегор, не выступавший с января», — пишет «Лента.ру». Через полчаса рейтинг привели в первоначальный вид.
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов возглавил общий рейтинг UFC в конце октября. Это произошло после того, как в ночь на 25 октября россиянин одолел в поединке Джастина Гэтжи, напоминает RT. За бой российский спортсмен получил три миллиона долларов.
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