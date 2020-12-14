В РФ хотят создать новую программу кредитования многодетных семей

Правительство РФ попросили подготовить новую льготную программу кредитования многодетных для подвода к земельному участку коммуникаций и строительства дома в рамках программы поддержки семей с детьми. С таким предложением к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обратился депутат Госдумы Никита Березин.
Свою идею парламентарий объяснил жалобами населения на невозможность обустроить земельные участки, которые им выдаются на безвозмездной основе зачастую вдали от других населенных пунктов и нужно для обустройства инфраструктуры.
«Выделенный участок может оказаться вдали от населенных пунктов, дорог и каких-либо коммуникаций и инфраструктуры (воды, электричества, газа и т. д.) Подобные участки непригодны не только для жизни, но и садоводства», — приводит газета «Известия» выдержку из обращения Березина. В большинстве фракций, как отмечает издание, инициативу поддержали. В правительстве журналистам сказали, что предложение находится в проработке.
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