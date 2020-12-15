Собянин сообщил об уникальном способе выявления пневмонии

Сергей Собянин сообщил, что Москва готова делиться с регионами уникальной технологией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве появился уникальный сервис, который помогает оценить степени тяжести пневмонии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый „КТ-калькулятор“ — нейронную сеть для оценки степени поражения легких», — сообщается на сайте Собянина. Эта система, сопоставив данные анализов, общей клинической картины пациентов с КТ, помогает врачам определить тяжесть пневмонии, говорится в сообщении. Если калькулятор считает, что у больного легкое течение болезни, он рекомендует вовсе отказаться от компьютерной томографии (КТ). В других же случаях он направляет на исследование и предлагает начать срочное лечение. Доступ к программе открывают и для врачей из российских регионов.

Инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков считает, что число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что власти знают, кем был самый первый зараженный COVID-19 в нашей стране, пишет « Утро.ру ». Пациент, с которого началось распространение инфекции в стране, появился 1 марта, а уже 17 числа в России было 100 заболевших.