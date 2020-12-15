Собянин сообщил об уникальном способе выявления пневмонии

В Москве появился уникальный сервис, который помогает оценить степени тяжести пневмонии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый „КТ-калькулятор“ — нейронную сеть для оценки степени поражения легких», — сообщается на сайте Собянина. Эта система, сопоставив данные анализов, общей клинической картины пациентов с КТ, помогает врачам определить тяжесть пневмонии, говорится в сообщении. Если калькулятор считает, что у больного легкое течение болезни, он рекомендует вовсе отказаться от компьютерной томографии (КТ). В других же случаях он направляет на исследование и предлагает начать срочное лечение. Доступ к программе открывают и для врачей из российских регионов.
Инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков считает, что число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что власти знают, кем был самый первый зараженный COVID-19 в нашей стране, пишет «
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