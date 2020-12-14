Инфекционист назвал срок спада пандемии коронавируса в РФ

Число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы. Таким мнением поделился инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
«К концу января Москва выраженно пойдет на спад заболеваемости, скорее всего, 2-3 тысячи [зараженных] будет все равно ежедневно выявляться до летнего периода. Остальная часть России — с опозданием на месяц, то есть конец февраля», — сказал Тимаков в эфире телеканала «Москва-24» [цитата по ТАСС]. В целом по РФ к этому времени будет выявляться 10-12 тысяч заболевших, уверен эксперт.
Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU предупредил, что если люди не будут соблюдать правила безопасности, после Нового года в стране может произойти очередная вспышка заболеваемости.
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