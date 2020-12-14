14 декабря 2020

Инфекционист назвал срок спада пандемии коронавируса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
К февралю число заболевших пойдет на спад, уверен Евгений Тимаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля, причем это снижение начнется с Москвы. Таким мнением поделился инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«К концу января Москва выраженно пойдет на спад заболеваемости, скорее всего, 2-3 тысячи [зараженных] будет все равно ежедневно выявляться до летнего периода. Остальная часть России — с опозданием на месяц, то есть конец февраля», — сказал Тимаков в эфире телеканала «Москва-24» [цитата по ТАСС]. В целом по РФ к этому времени будет выявляться 10-12 тысяч заболевших, уверен эксперт.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU предупредил, что если люди не будут соблюдать правила безопасности, после Нового года в стране может произойти очередная вспышка заболеваемости.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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