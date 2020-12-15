Стрелков предсказал уничтожение российских миротворцев в Карабахе

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Стрелков Игорь. Челябинск., стрелков игорь
Игорь Стрелков рассказал, что Россия не вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если российские миротворцы вмешаются в войну в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, то будут уничтожены Азербайджаном и его союзниками. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если российские миротворцы вмешаются в конфликт в Нагорном Карабахе, они будут разгромлены турецкой коалицией», — рассказал Стрелков. Он считает, что Россия не пойдет на риск и не вмешается в войну.

Российские миротворцы будут лишь фиксировать нарушения перемирия в Карабахе, рассказал Стрелков. Он уверен, что армия Азербайджана не отдаст территории Карабаха, которые завоевала.

Ранее сообщалось, что в селах Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха начались боевые столкновения после объявленного в ноябре перемирия. Стрелков рассказал, что российские миротворцы могут оказаться отрезаны от остального мира, если турецкая коалиция примет для этого меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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