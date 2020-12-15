Стрелков предсказал уничтожение российских миротворцев в Карабахе

Игорь Стрелков рассказал, что Россия не вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Если российские миротворцы вмешаются в войну в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, то будут уничтожены Азербайджаном и его союзниками. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Если российские миротворцы вмешаются в конфликт в Нагорном Карабахе, они будут разгромлены турецкой коалицией», — рассказал Стрелков. Он считает, что Россия не пойдет на риск и не вмешается в войну.

Российские миротворцы будут лишь фиксировать нарушения перемирия в Карабахе, рассказал Стрелков. Он уверен, что армия Азербайджана не отдаст территории Карабаха, которые завоевала.

Ранее сообщалось, что в селах Хцаберд и Хин Тахер в Гадрутском районе Нагорного Карабаха начались боевые столкновения после объявленного в ноябре перемирия. Стрелков рассказал, что российские миротворцы могут оказаться отрезаны от остального мира, если турецкая коалиция примет для этого меры.