Армения заявила о возобновлении войны в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении сообщили о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении заявили о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. По информации ведомства, азербайджанская сторона ведет наступление в южном направлении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах», — говорится в сообщении армянского ведомства. Оба населенных пункта находятся на юге непризнанной республики.

Ранее по информации Минобороны РФ, в Гадрутском районе республики российскими миротворцами зафиксировано нарушение режима прекращения огня, пишет Nation News. Также в ведомстве отметили, что на данный момент миротворцы находятся на 23 наблюдательных постах. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки.