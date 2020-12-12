Армения заявила о возобновлении войны в Нагорном Карабахе

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Виды Степанакерта и Шуши. Нагорный Карабах, флаг нагорного карабаха
В Минобороны Армении сообщили о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении заявили о возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана. По информации ведомства, азербайджанская сторона ведет наступление в южном направлении.

«12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах», — говорится в сообщении армянского ведомства. Оба населенных пункта находятся на юге непризнанной республики.

Ранее по информации Минобороны РФ, в Гадрутском районе республики российскими миротворцами зафиксировано нарушение режима прекращения огня, пишет Nation News. Также в ведомстве отметили, что на данный момент миротворцы находятся на 23 наблюдательных постах. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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