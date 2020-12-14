Курганские депутаты закупили себе рекламу дороже, чем мэр

О работе депутатов гордумы расскажут на курганском телевидении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская гордума закупила ТВ-сюжеты о работе депутатов в 2021 году по цене 59 тысяч рублей за один. При этом сюжеты про мэра Андрея Потапова и администрацию обошлись городским властям дешевле — в 57 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«На участие в аукционе в обоих случаях заявилась только одна компания — ГТРК „Курган“. Поэтому контракт был заключен по начальной максимальной цене. По какой причине для гордумы стоимость оказалась выше, чем для мэрии, непонятно», — отметил инсайдер.

На сайте госзакупок указано, что стоимость одного полутораминутного сюжета составила 59 622 рубля. Всего на телевидении будет показано 8 сюжетов. Сумма контракта — 477 тысяч рублей.

В гордуме URA.RU прокомментировали, что начальная цена торгов определялась контрактным управляющим. «Это делалось согласно 44-ФЗ на основе запросов поставщиков и данных ЕИС [Единая информационная система в сфере закупок] об аналогичных контрактах», — отметили в гордуме.

Инсайдер из числа политиков не исключил, что цена зависит и от объема закупки. «Мэрия закупила больше, потому и стоимость за сюжет меньше», — считает источник. Инсайдер, приближенный к СМИ, уверен, что высокая цена связана с качеством материала. Получить комментарии в ГТРК «Курган» URA.RU не удалось. По телефону руководство телерадиокомпании не ответило.

Ранее агентство сообщало, что мэрия Кургана провела закупку на изготовление сюжетов о работе мэра и его подчиненных Цена за сюжет составила 57,5 тысяч рублей. Коммерческим компаниям такие же сюжеты гостелерадиокомпания предлагает по цене 47,5 тысяч рублей.