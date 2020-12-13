Администрация Кургана закупила рекламу мэра на 6 млн рублей

Мэрия Кургана изготовит сюжеты про свою работу на 6,3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Кургана провела закупку на изготовление телевизионных сюжетов о работе мэра Андрея Потапова и администрации города. Закупка, на которою заявилась только одна компания, обошлась в 6,3 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, приближенный к СМИ.

«Закупка состоялась, выиграла компания КГТРК. При этом стоимость одного сюжета составила почти 57,5 тысяч рублей. А коммерческим компаниям такие же сюжеты гостелерадиокомпания предлагает по цене 47,5 тысяч рублей», — пояснил инсайдер.

По его подсчетам, средняя стоимость изготовления и проката сюжета в регионе составляет около 30 тысяч рублей. «Я считал с учетом предложений всех компаний. Этот рынок в Кургане пока конкурентный. Как высчитывалась начальная максимальная цена контракта непонятно. И почему на аукцион заявилась только одна компания, тоже странно», — поясняет источник.

На сайте госзакупок говорится, что за 6,3 млн рублей ТВ-компания изготовит в 2021 году 110 сюжетов по 1,5 минуты. Один сюжет повторится три раза в неделю.

Источник в телевизионной среде отметил, что причина высокой стоимости материала объяснима. «Некоторые сюжеты могут требовать нескольких выездов, или привлечение съемок с квадрокоптера. Цена связана с качеством изготовления», — уверен инсайдер. По его словам, коммерческим компания КГТРК продает сюжеты дешевле, так как учитывает сложное экономическое положение, связанное с пандемией.

Получить комментарии в телерадиокомпании «Курган» URA.RU не удалось. В момент звонка директор Иван Белых был занят. В пресс-службу мэрии также направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.