IT-эксперт раскрыл, как защититься от хакерских атак

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Алексей  Курочкин считает, что персональные данные россиян слабо защищены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы остановить волну киберпреступлений в России, нужно вводить законы, касающиеся кибербезопасности. Об этом в беседе с журналистом URA.RU рассказал эксперт по кибербезопасности движения «Сильная Россия», IT-эксперт Алексей Курочкин.

«Законотворцам нужно наращивать обороты и как можно больше вводить статей, касающихся кибербезопасности», — рассказал Курочкин. По его словам, в российских компаниях нужно назначить ответственных за хранение персональных данных.

Курочкин уверен, что персональные данные в РФ хранятся недостаточно надежно. «У многих провайдеров есть ответственность за персональные данные, но по факту никто никого не контролирует», — уверен эксперт. По его словам, утечка личных данных пользователей происходит из-за слабо проработанных законов в той области.

Ранее сообщалось, что злоумышленники могут взломать телефон пользователя с помощью установленных на него программ, передает RT. Компьютеры на операционной системе Windows также подвергаются кибератакам, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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