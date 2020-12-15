Володин: 5 депутатов повторно заразились коронавирусом

Вячеслав Володин рассказал об эпидемиологической обстановке в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пять депутатов Госдумы повторно заразились коронавирусом. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Больше всего тревожит, плюсом 5 депутатов повторно заболели коронавирусом. То есть переболев, заболели вновь», — сказал Володин. Всего за минувшие сутки, у 11 депутатов оказался положительный результат, пишут РИА «Новости». В числе повторно заразившихся коронавирусом депутатов оказался 81-летний член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Отмечается, что остальные заболевшие также находятся в группе риска. Всего переболели или до сих пор болеют коронавирусом 157 депутатов.

В России резко выросло число смертей от коронавируса. За минувшие сутки было выявлено 577 человек с COVID-19. Австралийские ученые считают, что вакцина первого поколения не сможет остановить распространение инфекции, пишет «Национальная служба новостей». Они предполагают, что препарат способен только предотвратить связанные с коронавирусом заболевания.