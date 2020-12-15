В России резко выросло число смертей от коронавируса

По данным на 15 декабря COVID-19 в России обнаружен у 26 689 человек, 577 пациентов умерли. Об этом свидетельствует сообщение федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Днем ранее от коронавируса скончались 450 человек.
«За последние сутки в России выявлено 26 689 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России выявлены 2 707 945 заболевших. Выздоровели с начала эпидемии в стране 2 149 610 зараженных.
Больше всего новых случаев заражения COVID-19 в Москве — там обнаружено 5418 заболевших. Санкт-Петербург остается на втором месте по количеству новых случаев инфицирования. Там за сутки коронавирус выявлен у 3765 человек. В Московской области на 15 декабря выявлено 1392 заболевших коронавирусом.
Во всех регионах УрФО наблюдается большой суточный прирост зараженных. В Свердловской области за сутки обнаружено 384 заболевших. В ХМАО коронавирус подтвердился еще у 224 человек. В ЯНАО выявлено 189 случаев заражения коронавирусом. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 170. В Пермском крае и Челябинской области 320 и 305 больных соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 101 человека.
Сутками ранее в России было обнаружено 27 328 заболевших коронавирусом, в тот день от COVID-19 умерли 450 человек. Инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, что число зараженных коронавирусом в России уменьшится к концу февраля. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19, сообщает
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