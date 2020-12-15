Собянин пообещал деньги студентам-медикам за работу в пандемию

По указу Собянина более 3 000 человек могут получить выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентам московских вузов, работающим в городских поликлиниках в период пандемии, заплатят дополнительно по 7 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы.

«Студенты и ординаторы московских медицинских вузов, проходящие практику в городских поликлиниках в ноябре—декабре 2020 года, получат дополнительные выплаты», — говорится в сообщении. Уточняется, что студентам заплатят по 7 000 рублей, а ординаторам по 10 000 рублей, пишут РИА «Новости». На выплату могут рассчитывать более 3 000 медиков.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин постановил увеличить надбавки медикам, работающим с коронавирусными больными в закрытых городах Дальнего Востока и Крайнего севера. В России за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 24 813 пациентов. За весь период выписаны по выздоровлению по России — 2 149 610 человек, пишет RT.