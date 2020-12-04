Медикам, работающим с коронавирусными больными в закрытых городах Дальнего Востока и Крайнего севера, увеличат надбавки. Соответствующее постановление вчера подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Компенсации медикам, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, будут увеличены», — рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, будет расширен и сам перечень категорий медицинских работников, получающих соответствующие надбавки.
Согласно постановлению Мишустина, с этого года медикам, приезжающим для работы с коронавирусными больными в закрытые города, вдвое увеличат надбавки. Так врачи получат единовременную выплату до двух миллионов рублей, фельдшеры — до миллиона рублей.
Ранее стало известно, что правительство направило в Фонд социального страхования 26,1 миллиарда рублей. Эти средства, по информации телеканала 360, пойдут на выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом.
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