Правительство вдвое увеличит выплаты части россиян. Названо условие

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Медикам из российских ЗАТО вдвое увеличат выплаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медикам, работающим с коронавирусными больными в закрытых городах Дальнего Востока и Крайнего севера, увеличат надбавки. Соответствующее постановление вчера подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Компенсации медикам, которые приезжают работать в закрытые административно-территориальные образования на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, будут увеличены», — рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, будет расширен и сам перечень категорий медицинских работников, получающих соответствующие надбавки.

Согласно постановлению Мишустина, с этого года медикам, приезжающим для работы с коронавирусными больными в закрытые города, вдвое увеличат надбавки. Так врачи получат единовременную выплату до двух миллионов рублей, фельдшеры — до миллиона рублей.

Ранее стало известно, что правительство направило в Фонд социального страхования 26,1 миллиарда рублей. Эти средства, по информации телеканала 360, пойдут на выплаты медикам, лечащим больных коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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