В Кургане морг переделают в гостиницу

В Кургане бывшее здание морга реконструируют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана выдали разрешение на реконструкцию здания бывшего морга под гостиницу. Патологоанатомическое отделение относилось ко второй горбольнице, где сейчас располагается госпиталь для пациентов с коронавирусом. Информация о реконструкции здания размещена на сайте мэрии.

«Реконструкция здания морга под здание гостиницы (ул. Карбышева, 27). Наименование застройщика — ООО „Технология чистоты — Курган“», — указано в реестре выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства в Кургане.

Инсайдеры из числа медиков второй горбольницы о судьбе здания не знают. «Если оно и есть, то не работает последние лет 20 точно. Умерших отправляли обычно в морг на ЖБИ, а сейчас в областную больницу», — отметили источники.

Компания «Технология чистоты — Курган», по открытым данным, занимается торговлей химикатами, дезинфекцией зданий и т. д. Владельцами являются Александр Сахатский и Борис Борисов. Получить их комментарии URA.RU не удалось. По номеру рабочего телефона компании никто не ответил.

В пресс-службе правительства области агентству ответили, что патологоанатомический корпус Курганской больницы №2 не работает с 1990-х годов. «Здание и участок переданы департаменту имущественных и земельных отношений г. Кургана 6 июня 2013 года», — говорится в ответе властей.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. В мэрии пообещали дать комментарий в ближайшее время.