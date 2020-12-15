Дети полицейских и росгвардейцев получат льготы

Дети сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в профильные вузы. Законопроект уже внесен в Госдуму.
«Они [Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев] предлагают внести поправки в Закон „Об образовании“. Документ даёт аналогичные возможности детям сотрудников ОВД, тех, кто служит в Росгвадии по контракту, и уволенных в запас сотрудников этих ведомств», — сообщает «Парламентская газета». Сейчас у детей силовиков нет преимущественного права зачисления.
После принятия поправок они получат преимущество при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии. Однако стаж службы родителя такого ребенка должен составлять как минимум 20 лет.
Ранее председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил дать преимущество при поступлении в вузы абитуриентам-волонтерам. Также специальные условия при поступлении хотят создать детям-сиротам.
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