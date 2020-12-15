Дети полицейских и росгвардейцев получат льготы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
Законопроект о преимуществах детей силовиков при поступлении в вузы уже внесен в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дети сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии могут получить преимущество при поступлении в профильные вузы. Законопроект уже внесен в Госдуму.

«Они [Александр Хинштейн, Вячеслав Никонов и Василий Пискарев] предлагают внести поправки в Закон „Об образовании“. Документ даёт аналогичные возможности детям сотрудников ОВД, тех, кто служит в Росгвадии по контракту, и уволенных в запас сотрудников этих ведомств», — сообщает «Парламентская газета». Сейчас у детей силовиков нет преимущественного права зачисления.

После принятия поправок они получат преимущество при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии. Однако стаж службы родителя такого ребенка должен составлять как минимум 20 лет.

Ранее председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил дать преимущество при поступлении в вузы абитуриентам-волонтерам. Также специальные условия при поступлении хотят создать детям-сиротам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...