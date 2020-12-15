Экономист: из-за заморозки цен на сахар подорожают другие товары

Из-за заморозки цен на базовые товары продукты из люксового сегмента могут подорожать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Фиксация цен на масло, сахар и макароны в России может привести к увеличению стоимости других продуктов. В особенности существенно вырастут цены на товары из люксового сегмента, которые некоторые россияне привыкли видеть на новогоднем столе. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.

«Стоимость праздничных продуктов к новогоднему столу вызывает большую озабоченность. Сейчас наценки на красную рыбу в торговых сетях примерно равны отпускной цене. И почему-то до сих пор этим вопросом никто не озаботился, хотя когда рядовой человек переплачивает в 1,5-2 раза — это не норма, — поделился экономист. — Ограничение роста цен на макароны, сахар и масло — хорошо, но нужно понимать, что в новогодние праздники этими продуктами сыт не будешь. Поэтому празднование Нового года влетит россиянам в копеечку. При этом фиксация цен может подтолкнуть ритейлеров на повышение стоимости других продуктов».

По мнению специалиста, повысится стоимость товаров из категории люксового потребления. Однако также растут цены на огурцы, помидоры и цитрусовые. «Если уж [в государстве] взялись за регулирование цен, то стоило брать более широкий сегмент», — отметил Масленников.

Однако руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что россияне не заметят роста цен на ряд продуктов, потому что жители РФ привыкли экономить и покупать более дешевые товары. «Рост цен на простейшие продукты питания, основные для потребительской корзины небогатого человека, во многом связан с тем, что люди стали беднее — и спрос на такие продукты сконцентрировался. И в условиях кризиса нет ничего глупее, чем заниматься спекуляцией на продуктах из более дорого сегмента, потому что на них уменьшается спрос», — объяснил эксперт. При этом Колташов не исключил, что в 2021 году произойдет мировое повышение цен на продукты из-за ослабления доллара — и велика вероятность, что вслед за этим повысится стоимость и товаров в РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука. Позже стало известно, что правительство может заморозить цены на продукты.