Цены на продукты хотят заморозить

Правительство может запретить производителям и торговым сетям повышать цены Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Стоимость продуктов могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года. Это наиболее вероятный вариант сдерживания роста стоимости продовольствия, который Минэкономразвития РФ и Минсельхоз РФ предложат правительству в понедельник, 14 декабря.

«Известия», ссылаясь на источники — людей, которые участвуют в совещаниях с министерствами — пишут, что цену на подсолнечное масло остановят на уровне 95 рублей за литр у производителей и 110 рублей — на полке, а также о 36 и 45 рублей за один кг сахара соответственно. «Стороны, по сути, обсуждают государственное регулирование цен. И основной риск здесь — зафиксировать стоимость продукции на том уровне, который не выгоден производителям», — отмечает собеседник газеты. Он говорит, что при неблагоприятном варианте, производители могут приостановить поставки товаров в торговые сети, что грозит дефицитом сахара и подсолнечного масла.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что триггером роста стали поставщики этих товарных групп, которые подняли закупочные цены на них более чем в два раза.

В среднем по России затраты россиян на покупку основных продуктов питания в воскресенье, 13 декабря, по отношению к среде, 9 декабря, не изменились, свидетельствуют оперативные данные «Платформы ОФД». Средний чек покупки сахара-песка и хлеба составил 55 рублей за упаковку и 28 рублей соответственно. Средняя стоимость приобретения подсолнечного масла увеличилась лишь на 2 рубля до 103 рублей, пшеничной муки — на 3 рубля до 70 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «сказками» слова кабмина о работе над ценами, пишет Nation News. Он подчеркнул, что его не устраивают формулировки, в которых министры выражают надежду на скорейшую стабилизацию ситуации, и потребовал от них конкретных и эффективных мер. Как уточняет RT, Президент назвал недопустимым существенный рост стоимости таких продуктов, как макароны, сахар и мука, и обратил внимание на то, что рост цен связан с экономическими причинами, а не с пандемией.