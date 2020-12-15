Путин наградил Грызлова орденом

Борис Грызлов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель высшего совета «Единой России», полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу, Грызлов награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», указано на сайте Кремля. Также отмечается значительный вклад Грызлова «в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее Путин поздравил Грызлова с юбилеем — 15 декабря ему исполнилось 70 лет. В телеграмме указано, что все, кому довелось работать с Грызловым, отмечают его высокие профессиональные качества и ответственный подход к решению задач, пишет «Взгляд». Поздравления Грызлов также получил от спикера Госдумы Вячеслава Володина и генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова.