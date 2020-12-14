14 декабря 2020

Мошенники предлагают курганским чиновникам пост замгубернатора

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Публичные слушания по бюджету на 2020 год. Курган, сотовая связь, мобильный интернет, мобильный телефон, телефон в руке
Злоумышленники пытаются получить крупную сумму от чиновников и бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области мошенники начали атаковать региональных чиновников и бизнесменов. Собеседникам заявляют, что их кандидатура согласована на должность замгубернатора региона, и требуют крупную сумму за назначение. За последнее время такие звонки поступили уже трем членам правительства Курганской области.

«Злоумышленники звонят госслужащим и, представляясь помощниками федеральных министров, сообщают собеседникам о том, что их кандидатура согласована на должность заместителя губернатора. За назначение мошенники требуют перечислить на конкретный счет крупную сумму», — сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что мошенники также звонят руководителям крупных предприятий области. От имени заместителя губернатора злоумышленники просят оказать благотворительную помощь. По указанным фактам направлено заявление в полицию. В правительстве Курганской области официально заявили, что не имеют отношения к этим звонкам.

Специалисты предупреждают, что немой исходящий звонок с неизвестного номера может сигнализировать о деятельности телефонных мошенников, поэтому перезванивать нельзя. Для борьбы с такими мошенниками специалисты предлагают установить бесплатное приложение — определитель номера, которое будет предоставлять владельцу телефона информацию о звонящем, даже если его номера нет в контактах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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